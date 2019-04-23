Происшествия

Угнанную машину с собакой вернули порховские полицейские жительнице Петербурга

В Псковской области сотрудниками полиции задержаны двое граждан, подозреваемых в краже иномарки на территории Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, утром 21 апреля на съезде с дороги Псков - Новгород у деревни Опоки Порховского района в ходе патрулирования экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району обнаружил автомашину «Сузуки» черного цвета без государственных регистрационных номеров.

В новенькой иномарке находились двое неизвестных мужчин и такса. Незнакомцы, заметив полицейских, попытались скрыться, но были ими задержаны. При осмотре салона стражи порядка обнаружили автомобильные госномера, зарегистрированные в городе на Неве. Выяснилось, что эта машина похищена 20 апреля в Кировском районе Санкт-Петербурга.

В данном противоправном деянии подозреваются двое безработных, ранее судимых жителей Республики Карелия, 1978 и 1988 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как оказалось, в момент кражи в салоне «Сузуки» находилась длинношерстная такса по кличке Степа. В настоящее время машина и собака возвращены полицейскими благодарным владельцам.