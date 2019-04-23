Происшествия

Пожар произошел ночью в псковской деревне Заходы, обнаружен погибший

В 02.05 24 апреля поступило сообщение о пожаре в деревне Заходы Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, горели жилой дом, хлев и дровяник. На месте пожара обнаружен погибший. Его личность и обстоятельства произошедшего выясняются.

В 16.30 23 апреля сгорели дачный дом и сарай в деревне Кресты Невельского района. Предварительно, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки в доме.

В 23.19 23 апреля в бане в деревне Волышово Порховского района внутри предбанника выгорела стена на площади 2 кв. метра. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в предбаннике.

В 23.23 23 апреля на улице Нагорной в городе Печоры баня выгорела изнутри по всей площади. Предварительно, причиной пожара считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.