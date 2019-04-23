Артснаряд нашли на берегу реки Великой в Острове

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

От утюга до гризайля: в «Михайловском» решили продлить работу детской студии еще на год

На время Пасхального шествия в Великих Луках ограничат движение транспорта

Псковский Гидрометеоцентр: Среднесуточные температуры в начале мая будут ниже + 8 градусов

Ассоциация «Псковский лес» помогла поисковикам найти останки опочецкой воспитательницы, убитой в годы войны