Артснаряд нашли на берегу реки Великой в Острове

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили 23 апреля на берегу реки Великой в городе Острове.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова обезврежен 57-миллиметровый артиллерийский снаряд.
В деревне Оленино Псковского района обнаружены и обезврежены два артиллерийских снаряда калибра 88 мм и две ручных гранаты РГ-42.
Великолукские спасатели в деревне Борновалово Усвятского района разминировали 120-миллиметровый артснаряд.