Происшествия

В Псковской области запретили ввоз более 14 тонн готовой мясной продукции из Бельгии

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении контрольно-надзорных мероприятий на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз более 14 тонн готовой мясной продукции в ассортименте.

Партия продукции, произведенная предприятием Бельгии, следовала автомобильным транспортом в адрес московской компании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения документарной проверки инспекторами Управления установлено, что в ветеринарном сертификате отсутствует запись «кроме административных территорий в соответствии с приложением к указанию Россельхознадзора от 08.04.2019 № ФС-КС-7/8811», в связи с введением Имплементирующего Решения ЕС от 12.03.2019 № 2019/404 о внесении изменений в Регламент ЕС 2014/709/EU 08.04.2019 и ограничений на поставку в Российскую Федерацию свиноводческой продукции из неблагополучных по африканской чуме свиней административных территорий стран-членов ЕС.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза на сопредельную территорию.