Происшествия

Пскович привлечен к ответственности за попытку незаконного провоза через границу более 18 тыс. пачек сигарет

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Пскова.

Приговором Пыталовского районного суда он признан виновным в совершении преступления - контрабанда табачных изделий в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что поздно вечером 8 августа 2018 года мужчина пытался вывести в тайниках и технических полостях автотранспортного средства более 18 тысяч пачек сигарет через пункт пропуска «Лудонка» Псковской таможни.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.