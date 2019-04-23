Происшествия

В Невельском районе у местного жителя изъяты «Маузер» и патроны

В Невельском районе в рамках операции «Арсенал» у местного жителя полицией обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы времен минувшей годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В одной из деревень Невельского района в результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Невельский» в ходе обыска в надворных постройках обнаружили и изъяли у безработного мужчины, 1968 года рождения, немецкий карабин «Маузер», а также 70 патронов калибра 7,92 миллиметра. Экспертами-криминалистами после соответствующего исследования карабин признан огнестрельным оружием. Возбуждено уголовное дело.

По словам гражданина, карабин и боеприпасы он нашел в лесном массиве на территории района в местах боев периода Великой Отечественной войны. В настоящее время проводится расследование.