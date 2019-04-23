Происшествия

Псковские пограничники пресекли ввоз около 42 тонн черного металла и 50 тыс. пачек сигарет

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с сотрудниками Псковской таможни пресечены четыре попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации грузов и товаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Псковской области.

В Невельском районе задержаны три грузовых автомобиля при попытке незаконного ввоза на территорию России порядка 42 тонн лома черных и цветных металлов без необходимой товарно-сопроводительной документации. Предварительная оценочная стоимость груза составила около 9 миллионов рублей.

Кроме того, в автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на выездном направлении пограничниками совместно с Псковской таможней задержан грузовой автомобиль марки «Даф», в прицепе которого выявлено около 50 тысяч пачек табачной продукции, укрытой среди проходящего по документам древесного угля. Предварительная сумма оценки выявленной партии составила порядка 2 миллионов рублей.

По каждому факту проводятся разбирательства.