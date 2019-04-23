Происшествия

10 человек эвакуировано из-за холодильника на улице Труда в Пскове

В 15.45 24 апреля поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Труда в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем повреждена комната на площади 5 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования холодильника. Эвакуировано 10 человек.

В 12.04 24 апреля сгорела баня в деревне Новгородка Пушкиногорского района. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. От огня спасены два жилых дома, автомобиль и три хозяйственные постройки.

В 14.09 24 апреля поступило сообщение о возгорании на скотном дворе в деревне Ольхово Порховского района. Сгорела кровля навеса по всей площади размером 5 на 8 метров. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторе транспортера. Спасены ферма и 100 телят.