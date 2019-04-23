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Прокуратура: В Пыталовском районе задолженность по взносам на капремонт муниципальных квартир составляет более 1,7 млн рублей

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрацией Пыталовского района оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт в отношении муниципальных квартир в полном объеме не произведена, по состоянию на апрель текущего года общая сумма задолженности органа местного самоуправления составила более 1,7 миллиона рублей.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы Пыталовского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре района.