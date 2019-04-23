Происшествия

5 тысяч рублей с признаками подделки сбыл мужчина в великолукском банке

Фальшивая денежная купюра достоинством 5 тысяч рублей обнаружена в банке на проспекте Гагарина в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 24 апреля фальшивка поступила от гражданина 1961 года рождения.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не нужно пытаться сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.