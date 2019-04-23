Происшествия

Короткое замыкание стало причиной пожара и гибели пенсионерки в псковской деревне Заходы

По предварительным данным, причиной пожара в деревне Заходы Псковского района стало короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате сгорела хозяйственная постройка, в жилом доме огнем повреждена кровля по всей площади, выгорело изнутри.

Установлена личность погибшей при пожаре женщины - ею оказалась хозяйка дома 1932 года рождения.

Напомним, в 02.05 24 апреля поступило сообщение о пожаре в деревне Заходы Псковского района, горели жилой дом, хлев и дровяник.