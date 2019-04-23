Происшествия

За вымогательство и похищение паспорта осужден житель Псковского района

Житель Псковского района осужден за вымогательство денежных средств с применением насилия, похищение паспорта и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района, в суде установлено, что 29 августа 2018 года гражданин З. во дворе дома №1 на ул. Торфяной г. Печоры под предлогом получения компенсации за ущерб, причиненный в результате хищения, потребовав незаконной передачи от гражданина С. денежных средств в сумме 50 000 рублей, нанес ему 2 удара кулаком в лицо. После чего забрал у потерпевшего паспорт гражданина РФ и долговую расписку, а через месяц завладел незаконно частью из требуемой суммы в размере 9 000 рублей, которую ему передал потерпевший, опасаясь дальнейшего применения насилия.

Он же 10 декабря 2018 года, в вечернее время суток, являясь лицом, привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Лада 210740». В пути следования от деревни Щиглицы Псковского района в сторону деревни Заболотье Печорского района был задержан сотрудника ОГИБДД МО МВД России «Печорский».

Приговором Печорского районного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года 5 месяцев, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.