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Обвиняемый в сбыте наркотиков заключен под стражу в Печорском районе

Прокуратурой Печорского района было поддержано ходатайство о заключении под стражу местного жителя, обвиняемого в совершении незаконного сбыта наркотического вещества в значительном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, Печорским районным судом было рассмотрено ходатайство следователя СО МО МВД «России» Печорский» об избрании гражданину Б. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Гражданин Б. обвиняется в совершении незаконного сбыта наркотического вещества (а-пирролидиновалерофенон, является производным N-метилэфедрона) в значительном размере.

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ было возбуждено 16 апреля, в этот же день гражданин Б. был задержан в качестве подозреваемого, в связи с тем, что очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление. 17 апреля ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст 228.1 УК РФ.

Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

С учетом данных о личности Б., наличия у него судимости за совершение особо тяжкого умышленного преступления, отрицательных характеристик по месту жительства, прокурором соответствующее ходатайство было поддержано.

С учетом позиции прокурора гражданину Б. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.