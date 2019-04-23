Происшествия

Великолучанин хотел купить машину и перевел предоплату мошенникам

25 апреля житель Великих Лук на сайте в Интернете нашел объявление о продаже автомобиля «Рено». Гражданин созвонился с продавцом выяснил детали и попросил продавца убрать объявление с сайта. Взамен великолучанин перевел предоплату 5000 рублей.

Спустя несколько дней он собрался ехать за автомобилем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, авто якобы находилось в Санкт - Петербурге, но великолучанину пришло смс с информацией о том, что в его никто не ждет и объявление было розыгрышем.