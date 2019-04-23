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Происшествия

В Псковской области полицейский получил ожоги, помогая сельчанам на пожаре

26.04.2019 10:54|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области полицейский помог сельчанам на пожаре. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

В минувшую субботу, 20 апреля, заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Андрей Минин с товарищем отправились на охоту в Островский район. Возвращались вечером на машине.

Грунтовая дорога шла вдоль поля в окрестностях деревни Рублево. И тут мужчины увидели яркие языки пламени. Пал травы по полю все ближе подбирался к жилому дому, а возле него местные жители пытались подручными средствами противостоять огню.

Андрей и его спутник, оставив автомобиль, бросились к ним на помощь. В какой-то момент Минин заметил, как на дом стало падать загоревшееся сухое дерево. Он успел отвести его в сторону от жилища, подперев жердью, и в лицо ему ударила волна раскаленного воздуха.

Постройку им все-таки удалось отстоять. Очаг возгорания был локализован. Дома жена обработала обожженные лицо и руки Андрея. Потом он обратился к врачу. Медики диагностировали пациенту ожоги лица и рук второй степени.

«Хорошо еще, что тогда на нем был охотничий камуфляжный костюм из плотной ткани. Сейчас подполковник Минин проходит курс лечения. Чувствует себя уже гораздо лучше. Коллеги желают Андрею скорейшего выздоровления. Они хорошо знают, что он из тех людей, которые мимо чужой беды никогда не пройдут», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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