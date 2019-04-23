Происшествия

В Могилеве автослесарь продал на запчасти грузовик, который ему оставили на ремонт псковичи

В минувшем феврале у предпринимателей из Пскова, которые приехали в Беларусь для закупки овощей, сломался грузовик «Мерседес-Бенц 817». Бизнесмены отбуксировали машину в ближайший пункт авторемонта.

Фото: УВД Могилевского облисполкома

Как сообщает портал Белнавiны, вернувшись через два месяца, хозяин грузовика так и не смог добиться от 35-летнего автослесаря объяснений, куда тот дел машину.

В результате милиция выяснила, что автомобиль был уже разобран на запчасти и продан. Фрагменты грузовика оперативники отыскали на территории Быховского района, куда машину доставил сам автомеханик, чтобы реализовать свои преступные намерения.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье о краже, информирует УВД Могилевского облисполкома.