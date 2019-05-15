Происшествия

Три автомашины пострадали из-за поджога в Великих Луках

В 02.44 21 мая поступило сообщение о возгорании автомобиля на набережной лейтенанта Шмидта в городе Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине «БМВ-5 Гран Туризмо» 2010 года выпуска огнем повреждены моторный отсек и передние колеса по всей площади, образовался прогар в салоне. Кроме того, пострадали припаркованные рядом автомобили: в «Сузуки» 2011 года выпуска оплавлены пластиковые элементы с правой стороны, огнем повреждено лакокрасочное покрытие, в «Ладе Калине» 2005 года выпуска закопчены правая дверь и крыло, оплавились пластиковые элементы. Причиной пожара стал поджог.

Также из-за поджога в 01.08 21 мая на улице Освободителей в городе Острове в автомашине «Форд Мондео» 2005 года выпуска огнем поврежден моторный отсек по всей площади.

В 15.54 20 мая произошло возгорание автомобиля «Фольксваген Пассат Б4» 1995 года выпуска на улице Леона Поземского в городе Пскове. В результате выгорела торпеда по всей площади, огнем поврежден салон по всей площади. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в салоне.