Происшествия

До 15 лет тюрьмы могут получить два печерянина за разбойное нападение, повлекшее смерть потерпевшего

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Печоры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, они обвиняются в совершении разбойного нападения, в результате которого потерпевший скончался от телесных повреждений.

В ходе предварительного расследования установлено, что в мае 2018 года потерпевший, находясь в городе Печоры, познакомился с группой молодых людей, которым в ходе распития спиртных напитков похвастался наличием у него значительных денежных средств, якобы заработанных вахтовым методом.

Услышав это, злоумышленники решили ограбить нового знакомого, для чего пригласили его пройти к расположенному рядом лесному озеру.

По дороге они напали на потерпевшего и, нанеся ему удары по голове и телу, обыскали одежду, открыто похитив денежные средства, которых оказалось всего 280 рублей.

Смерть потерпевшего наступила в результате попадания крови в дыхательные пути, что осложнялось нахождением его в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кроме того, в процессе расследования было установлено, что один из молодых людей причастен к организации кражи имущества из жилища своего родственника, для совершения которого он привлек свою несовершеннолетнюю знакомую.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 4 статьи 111 УК РФ, которая вменена молодым людям и является наиболее тяжкой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.