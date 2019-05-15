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К 25 годам лишения свободы приговорен пскович за двойное убийство и изнасилование

Прокуратурой Псковской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, ж, к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием) и ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей при следующих обстоятельствах).

В суде установлено, что с 23 на 24 июня 2014 года двое мужчин познакомились на улице с 50-летней женщиной, с которой стали распивать спиртные напитки. Затем они втроем продолжили распитие алкоголя в квартире 66-летней подруги последней на улице Гагарина в Пскове, где между ними произошел конфликт. В этот момент один из мужчин схватил табурет и поочередно нанес женщинам множество ударов по различным частям тела, после чего нанес множество ударов ножом хозяйке квартиры. Тем временем его подельник настиг пытающуюся убежать 50-летнюю потерпевшую и нанес ей кухонным ножом, а когда он сломался – кухонным топориком множество ударов по различным частям тела, после чего изнасиловал умирающую пострадавшую. От полученных ранений женщины скончались. Тщательно сокрыв следы своего пребывания в квартире, мужчины скрылись с места преступления.

В ходе непрекращающейся работы следователей по установлению и изобличению виновных, по изъятым с места преступления следам биологического происхождения экспертным путем был выделен генотип, что позволило в дальнейшем выйти на предполагаемых преступников, которые к тому времени отбывали наказания в исправительных колониях других субъектов РФ за совершение умышленных преступлений.

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Изучение личности показало, что каждый из них по пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

В прениях сторон государственное обвинение с учетом наличия в действиях подсудимого особо опасного рецидива преступлений ориентировало суд на назначение ему наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.