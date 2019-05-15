Происшествия

Кровля дома горела на улице Гражданской в Пскове

В 18.17 20 мая поступило сообщение о возгорании наплавляемой кровли 5-этажного жилого дома на улице Гражданской в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

В 13.18 20 мая произошел пожар на улице Школьной в поселке Идрица Себежского района. В жилом доме сгорела кровля, выгорело изнутри по всей площади, сгорели гараж и надворная постройка. В соседнем жилом доме также сгорела кровля и выгорело изнутри. Еще в одном доме огнем повреждена пристройка. По предварительным данным, возгорание возникло из-за аварийного режима работы электропроводки в пристройке.

В 16.21 20 мая в двухкомнатной квартире в доме в деревне Вербилово Пустошкинского района огнем повреждена мебель, помещение закопчено. Причиной пожара стала неисправность электроприбора. Спасено три человека.