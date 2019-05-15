Происшествия

Гражданин Латвии пытался провезти одежду «для родни» через границу в Печорском районе

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино (российско-эстонская граница) Псковской таможни при таможенном контроле выявлен незадекларированный товар.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, гражданин Латвии не задекларировал предметы одежды с бирками различных размеров, наименований, артикулов и брендов. В багаже, весом более 39 килограммов, оказалось 11 наименований одежды различных размеров и расцветок: 20 женских платьев, 6 брюк, 6 брючных костюмов, 23 женские майки, 5 рубашек, 19 джемперов и других. Общее количество предметов одежды составило 95 штук.

Гражданин Латвии пояснил, что вез одежду для родственников в подарок и об изменениях в правилах ввоза товаров для личного потребления не знал, несмотря на его неоднократные перемещения на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этом году.

Возбуждено дело об административном правонарушении, назначена товароведческая экспертиза.

Псковская таможня напоминает, что с 1 января 2019 года норма беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования, изменена. Ограничение по ввозу в страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) физическими лицами товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта составляет сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 25 кг. Нормы касаются ввоза товаров автомобильным, железнодорожным, морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке.