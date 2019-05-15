Происшествия

За два дня на проспекте Гагарина в Великих Луках произошло три пожара

В Великих Луках участились пожары. За два дня произошло три пожара на проспекте Гагарина, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОНД города.

18 мая в 22.36 поступило сообщение о пожаре в строении по проспекте Гагарина, 66-г. В результате пожара повреждена кровля и внутренние помещения. Причиной пожара явилась аварийная работа электрооборудования на вводе в здание.

19 мая в 00.52 произошел пожар в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома по проспекте Гагарина, 71. В результате пожара поврежден диван и постельные принадлежности. Жительница 1972 года рождения получила отравление угарным газом средней степени тяжести. По факту пожара проводится проверка. Наиболее вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

19 мая в 18.37 поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома по проспекту Гагарина, дом 16 корпус 1. В ходе проверки установлено, что в подъезде на первом этаже выгорела детская прогулочная коляска. По факту пожара проводится проверка. Наиболее вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.