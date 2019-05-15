Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ганзейскому региону умные технологии
Samsung Galaxy за вкусные покупки
мечта, ставшая явью
производство пэт-гранул от и до
Господдержка бизнеса
Первый светский вечер в Пскове
Почему весной? Потому что дешевле!
Стань волонтером!
Опасны ли суперджеты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Я пудру клал на ваши лица!
 
 
 
ещё Происшествия 15.05.2019 10:240 Псковский военнослужащий, по вине которого подчиненный выпрыгнул из окна и сломал ногу, получил штраф 20 тыс. рублей 21.05.2019 11:300 За два дня на проспекте Гагарина в Великих Луках произошло три пожара 21.05.2019 11:040 Гражданин Латвии пытался провезти одежду «для родни» через границу в Печорском районе 21.05.2019 10:340 Великолучанин ударил собутыльника арматурой 21.05.2019 09:200 К 25 годам лишения свободы приговорен пскович за двойное убийство и изнасилование 21.05.2019 09:150 До 15 лет тюрьмы могут получить два печерянина за разбойное нападение, повлекшее смерть потерпевшего
 
 
 
Самое популярное 20.05.2019 19:593 Реплика Донецкого: Голые пионерки 20.05.2019 07:452 В Пскове в Детском парке сотрудники МЧС вытащили из ларька змею. ВИДЕО 18.05.2019 19:3013 На Троицком мосту в Пскове автомобиль въехал в ограждение, чуть не сбив пешеходов. ФОТО 18.05.2019 15:343 Скончалась профессор ПсковГУ Наталья Вершинина 20.05.2019 16:1332 Моглинский разлом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

За два дня на проспекте Гагарина в Великих Луках произошло три пожара

21.05.2019 11:30|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках участились пожары. За два дня произошло три пожара на проспекте Гагарина, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОНД города.

18 мая в 22.36 поступило сообщение о пожаре в строении по проспекте Гагарина, 66-г. В результате пожара повреждена кровля и внутренние помещения. Причиной пожара явилась аварийная работа электрооборудования на вводе в здание.

19 мая в 00.52 произошел пожар в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома по проспекте Гагарина, 71. В результате пожара поврежден диван и постельные принадлежности. Жительница 1972 года рождения получила отравление угарным газом средней степени тяжести. По факту пожара проводится проверка. Наиболее вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

19 мая в 18.37 поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома по проспекту Гагарина, дом 16 корпус 1. В ходе проверки установлено, что в подъезде на первом этаже выгорела детская прогулочная коляска. По факту пожара проводится проверка. Наиболее вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В 2019 году исполняется 5 лет с момента введения РФ продовольственного эмбарго. К чему привели контрсанкции?
В опросе приняло участие 1071 человек
21.05.2019, 11:330 Мастер-класс по ораторскому мастерству прошел в Пскове 21.05.2019, 11:300 За два дня на проспекте Гагарина в Великих Луках произошло три пожара 21.05.2019, 11:230 Трудовая инспекция в Псковской области: Если есть уважительная причина - работник может получить отпуск без сохранения зарплаты 21.05.2019, 11:210 Вместительный автомобиль LADA Largus с выгодой до 110 000 рублей
21.05.2019, 11:190 В Пскове начала работу Ганзейская научно-практическая конференция ПсковГУ 21.05.2019, 11:090 Празднование Дня России состоится в Родине 21.05.2019, 11:050 УМВД: В регионе участились кражи велосипедов, мопедов и скутеров 21.05.2019, 11:040 Гражданин Латвии пытался провезти одежду «для родни» через границу в Печорском районе
21.05.2019, 11:011 О проектах ГК «ЛУГ» расскажет Ян Лузин в программе «Эхономика» 21.05.2019, 10:450 В Пскове проходит международный турнир по интеллектуальным играм «Золотая звезда» 21.05.2019, 10:430 Владельцам автомобилей «Шкода» предлагают диагностику DSG от 990 рублей 21.05.2019, 10:340 Великолучанин ударил собутыльника арматурой
21.05.2019, 10:180 Упрощен порядок установления инвалидности - Минтруд 21.05.2019, 10:140 ПсковГУ будет обучать иностранных граждан на подготовительном отделении за счет бюджетных средств 21.05.2019, 10:023 «Псковпассажиравтотранс» заменит «Газели» на маршрутах № 22 и № 30 автобусами «МАЗ» 21.05.2019, 10:000 Верховный суд РФ защитил клиента банка от незаконных поборов
21.05.2019, 09:580 «Единая Россия» разместит на «Карте доступности» данные о кинотеатрах, оборудованных для людей с ОВЗ 21.05.2019, 09:420 В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись спортивные состязания по кроссфиту 21.05.2019, 09:341 Решение острых вопросов обсудили с Иваном Штылиным жители Пустошкинского района 21.05.2019, 09:290 8-летний мальчик пострадал в ДТП во дворе дома на Юбилейной в Пскове
21.05.2019, 09:200 К 25 годам лишения свободы приговорен пскович за двойное убийство и изнасилование 21.05.2019, 09:150 До 15 лет тюрьмы могут получить два печерянина за разбойное нападение, повлекшее смерть потерпевшего 21.05.2019, 09:140 Кровля дома горела на улице Гражданской в Пскове 21.05.2019, 09:000 В Пскове пройдет вечер в духе Светского салона Серебряного века
21.05.2019, 08:582 Понты, понты… Где ваша сладость? 21.05.2019, 08:580 Три автомашины пострадали из-за поджога в Великих Луках 21.05.2019, 08:440 Книга высказываний старцев Псково-Печерского монастыря о том, как сохранить семью, вышла в издательстве «Вольный странник» 21.05.2019, 08:351 Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
21.05.2019, 08:270 Фотовыставка «Прикоснись к живой природе» открылась в Псковском колледже искусств 21.05.2019, 08:182 В России создадут экобренд 21.05.2019, 08:061 Пскович при помощи гвоздей решил бороться с озорными детьми 21.05.2019, 08:000 Государство и банки продолжают поддерживать малый и средний бизнес
21.05.2019, 07:550 Расходы ЦБ на поддержание наличного обращения выросли на 60% 20.05.2019, 22:3211 ПЛН-ТВ: Пять лет без хамона 20.05.2019, 22:050 В Псковской области стартовала акция «Безопасные каникулы» 20.05.2019, 21:530 Псковские ветераны побывали в гостях у бывших малолетних узников в Тосно
20.05.2019, 21:397 Продолжается поиск подрядчика, который за 138 млн рублей отремонтирует в Пскове улицу Юбилейную 20.05.2019, 21:240 Образу «Царского арапа» в литературе и искусстве посвящена новая выставка в Пушкинском заповеднике 20.05.2019, 21:011 Жительница Польши родила шестерых близнецов 20.05.2019, 20:340 96% онкобольных Псковской области удовлетворены лечением в стационаре
20.05.2019, 20:250 Дорогу от птицефабрики до Тямши отремонтируют за 30,2 млн рублей 20.05.2019, 20:110 15,5 тыс детей отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях Псковской области 20.05.2019, 19:593 Реплика Донецкого: Голые пионерки 20.05.2019, 19:441 На улице Рокоссовского будут установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку автотранспорта
20.05.2019, 19:340 23 мая в Пскове откроется выставка произведений молодых художников «Наше время» 20.05.2019, 19:190 «Локобол–РЖД»: «Псков-747» отправится на станцию Дмитрия Сенникова 20.05.2019, 19:101 Псковское региональное отделение ФСС компенсирует лечение предпенсионеров в санаториях 20.05.2019, 18:550 Спортсмены Псковской области и Москвы примут участие в товарищеских встречах по боксу и самбо
20.05.2019, 18:460 ООО «Экокабель» станет участником «Выставки промышленников Псковской области» 20.05.2019, 18:370 Итоги работы налоговых органов области и изменения налогового законодательства обсудили на заседании Общественного Совета 20.05.2019, 18:280 Порховские школьники вместе с депутатом Геннадием Григорьевым передали 14 будок для обитателей приюта «Добрый» 20.05.2019, 18:120 Великолучанин Иван Макаров завоевал «золото» и два «серебра» на чемпионате России по велоспорту
20.05.2019, 18:070 В День города в Пскове выступит певица Натали 20.05.2019, 17:591 До 28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области во вторник 20.05.2019, 17:570 Ученики из воскресной школы Троицкого собора совершили паломническую поездку в Палкинский район 20.05.2019, 17:450 Детский фонд готовит праздник для воспитанников интернатных учреждений к Международному дню защиты детей
20.05.2019, 17:312 Мероприятия программы Молодой Ганзы помогут гостям Пскова окунуться в средневековье 20.05.2019, 17:070 В Пскове пройдет концерт хореографического ансамбля «Улыбка» 20.05.2019, 16:590 Поиск разработчиков документов для реконструкции дороги в Красногородском районе продолжается 20.05.2019, 16:520 Молодые профактивисты Великих Лук подготовят спортивно-развлекательную программу для воспитанников детского дома-интерната в деревне Русаново
20.05.2019, 16:410 В рамках акции «Наши древние храмы» в Троицком соборе побелили стены и озеленили территорию. ФОТО 20.05.2019, 16:340 Роспотребнадзор напомнил, что прививки нужно делать за две недели до отпуска 20.05.2019, 16:230 Минюст призывает псковских руководителей НКО вносить сведения о коде по ОКВЭД в ЕГРЮЛ 20.05.2019, 16:1333 Моглинский разлом
20.05.2019, 16:100 Состоялось открытие XII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече» 20.05.2019, 15:570 Минобрнауки призвало активнее готовить кадры в сфере интеллектуальной собственности 20.05.2019, 15:540 Псковским ЛО МВД России на транспорте проводится профилактическое мероприятие «Заявитель» 20.05.2019, 15:470 В Счетной палате считают, что реальные доходы населения РФ в 2019 году продолжат падать
20.05.2019, 15:431 На Ганзейской конференции в Пскове расскажут об интернационализации высшего образования 20.05.2019, 15:380 24-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня 20.05.2019, 15:340 Валентин Курбатов выступит с лекцией на тему проблематики современной молодежи в контексте славянской культуры 20.05.2019, 15:290 Сотрудники УФСИН России по Псковской области приняли участие в фестивале игр для многодетных семей
20.05.2019, 15:280 Студенческий «Ахтеатр» ПсковГУ покажет новый спектакль 20.05.2019, 15:250 В Пскове состоялись областные соревнования среди семейных команд «Мы ГоТОвы. Всей семьей!» 20.05.2019, 15:180 Псковский Росреестр: Как прочитать и проверить электронную выписку из ЕГРН 20.05.2019, 15:150 Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности летнего отдыха начала работу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.