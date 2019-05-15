Происшествия

Сотрудники псковского Управления Россельхознадзора пресекли ввоз более двух тонн итальянского сыра

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз 2,2 тонн сыра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция перевозилась автомобильным транспортом в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами Управления было установлено, что ветеринарный сертификат страны-экспортера не соответствует образцу сертификата Единой формы, гарантирующего выполнение требований Евразийского экономического союза, на молоко, полученное от крупного и мелкого рогатого скота и молочной продукции. В ветеринарном сертификате также отсутствует информация о номере транспортного средства, пломбы, заявленные в сертификате, на грузовом отсеке транспортного средства не выявлены. Кроме того, на индивидуальных упаковках товара отсутствует маркировка на русском языке.

Ввоз итальянского сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.