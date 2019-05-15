Происшествия

В одном из псковских магазинов расплатились фальшивой пятитысячной купюрой

В Пскове полицейские изъяли банкноту с признаками подделки. Эта фальшивая пятитысячная купюра была в финансовом учреждении областного центра. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области, по имеющимся сведениям, банкнота поступила из одного из псковских магазинов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!», - отметили в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».