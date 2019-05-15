Происшествия

Сожитель вытолкнул великолучанку из окна

В Великих Луках девушка упала со второго этажа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил достоверный источник.

Известно, что 8 мая около 22.30 в квартире дома на проспекте Гагарина пострадавшая 1993 года рождения распивала спиртные напитки со своим сожителем. Как пояснил источник, в ходе застолья произошел конфликт, мужчина толкнул девушку, и она упала со второго этажа на асфальт.



Гражданка оказалась в больнице с множественными травмами. Согласно экспертизе, ей причинен средней тяжести вред здоровью.