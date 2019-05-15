Происшествия

Купол церкви в деревне Камно пострадал от молнии

Купол церкви Георгия Победоносца, находящейся в деревне Камно Псковского района, пострадал в результате попадания молнии. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По информации прихожан, сгорели главный купол Георгиевского придела храма и аналой.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области подтвердили, что, по предварительным данным, церковь загорелась из-за попадания грозового разряда. Пожар произошел утром 22 мая. Сигнал на пульт управления поступил около 7.00.

«Очевидец передал, что из-под купола идет дым. На место происшествия были брошены все необходимые силы. Выяснилось, что горела деревянная обрешетка. Пожар был ликвидирован», - заключили в ведомстве.

Постройку нынешнего храма в Камно относят к XV веку. Однако есть предание, что он заложен гораздо раньше, князем Довмонтом, в честь победы над ливонскими войсками в 1271 году. Освящена церковь во имя Георгия Победоносца (память 23 апреля - 6 мая). Сохранился основной четверик крестово-купольного храма и боковые аспиды с традиционными псковскими нишами в интерьере. Центральная апсида, западный притвор с рухлядной, двухъярусная колокольня и барочная глава с барабаном возведены в ходе перестройки.