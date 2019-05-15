Происшествия

Ряд запретов побудили псковича начать оплачивать долги по алиментам в размере 600 тыс. рублей

Судебные приставы применили к жителю города Пскова комплекс мер принудительного исполнения, чем побудили его частично погасить долги перед своим ребенком. Проплата задолженности была произведена в долларах и евро. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области на исполнении находилтся исполнительное производство в отношении гражданина, который обязан был ежемесячно платить алименты на содержание своего ребенка, начиная с 2013 года. Однако родительские обязанности он исполнял недобросовестно, вследствие чего накопил значительную сумму задолженности, более 600 тысяч рублей.

Судебные приставы применили к гражданину большой комплекс мер принудительного исполнения, в том числе ограничили его право в выезде за пределы страны и запретили производить какие-либо регистрационные действия со своим имуществом. В результате, работникам отдела судебных приставов удалось добиться от должника частичной оплаты своего долга. В присутствии судебного пристава-исполнителя, должник передал взыскателю сумму покрывающую половину своей задолженности, 292 тысячи рублей.

Денежные средства в счет оплаты алиментных платежей были переданы не только в рублях, но также в иностранной валюте - около 270 тысяч рублей задолженности было передано в долларах и евро. Взыскателем же, была написана расписка о том, что эти денежные средства она получила.

На часть своей задолженности гражданин предоставил чеки о переводах взыскателю денежных сумм, но это не дало ему окончательно рассчитаться с долгами по алиментам. Работа по исполнительному производству продолжается, как и продолжается применение к нему мер принудительного воздействия.