Происшествия

4 месяца тюрьмы получил житель Куньи за сломанную челюсть знакомому

Куньинский районный суд вынес приговор в отношении жителя поселка Кунья, который совершил преступление - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района, в ходе судебного следствия установлено, что в феврале 2019 года подсудимый в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения телесных повреждений, нанес потерпевшему один удар кулаком в область нижней челюсти.

В результате умышленных действий подсудимого потерпевшему было причинено телесное повреждение – перелом нижней челюсти – которое нанесло средней тяжести вред здоровью.

Подсудимый в судебном заседании вину признал в полном объеме, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

С учетом всех обстоятельств, суд признал лицо виновным и назначил наказания в виде ограничения свободы сроком 4 месяца.