Происшествия

При пожаре в церкви в Камно иконы и внутренняя часть храма не пострадали. ФОТО

Здесь и далее - фото из группы https://vk.com/molodpsk

Иконы и внутренняя часть храма Георгия Победоносца, находящегося в деревне Камно Псковского района, не пострадали в результате попадания молнии. Напомним, вчера в результате попадания молнии сгорели главный купол Георгиевского придела храма и аналой.

Внутри храм практически не пострадал, несмотря на опасность распространения пожара. Также происшествие не затронуло иконы храма, сообщают прихожане.

Добавим, что в настоящее время волонтеры уже участвуют в процессе наведения порядка в пострадавшем от огня храма.