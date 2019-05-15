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Происшествия

Местонахождение жительницы Псковского района, пропавшей в 2017 году, до сих пор неизвестно

23.05.2019 10:52|ПсковКомментариев: 0

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Наталья Цветкова, 1990 года рождения. Она проживала в деревне Шунково Псковского района. Последний раз ее видели 10 июня 2017 года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н.А.Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-915 или 02.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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