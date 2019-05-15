22-летний пскович похитил электрический чайник из магазина на Труда

«Газпром межрегионгаз» продолжит работу по совершенствованию и сокращению сроков технологического присоединения

Как попасть на бесплатный концерт «Воздух джаз», рассказали организаторы фестиваля «Другое искусство»

За презентацией инвестпотенциала Псковской области в Москве можно будет следить онлайн

Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО

Мы стараемся, чтобы программа фестиваля «Другое искусство» была разнообразной - директор фестиваля

Александр Васильев: Наносимый дорогам шипованной резиной ущерб можно компенсировать за счет акциза на шины

Ценность фестиваля «Другое искусство» не только в зрелищности - Андрей Царев