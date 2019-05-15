22-летний пскович похитил электрический чайник из магазина на Труда

В Пскове росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковской Росгвардии, 22 мая около 18 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего псковича, который похитил из торгового зала электрический чайник. Сумма ущерба составила 1208 рублей.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.