Происшествия

Два 28-летних жителя Куньи подозреваются в краже имущества из дачного дома

В Куньинском районе двое местных жителей подозреваются в дачной краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области в период с 4 по 22 мая текущего года в деревне Кочегарово Куньинского района из дачного дома путем разбития оконного стекла были похищены музыкальный центр, дорожная сумка, топор, силовой кабель, бензиновый триммер, телевизор, машинка для стрижки волос и другое имущество. Причиненный ущерб устанавливается.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции по Куньинскому району, установлены двое 28-летних безработных, ранее судимых жителей поселка Кунья, которые подозреваются в совершении данного хищения. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков часть похищенного изъята. Ведется следствие.