Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении 45-летней безработной жительницы Локни, похитившей велосипед

С приходом весенне-летнего периода на территории региона участились кражи велосипедов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в поселке Локня днем 22 мая от дома по улице Чкалова свободным доступом был похищен велосипед. В этом противоправном деянии подозревается 45-летняя безработная местная жительница. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли похищенное.

С учетом складывающейся ситуации полиция настоятельно рекомендует владельцам двухколесных машин придерживаться определенных правил.

Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. А, значит, злоумышленникам труднее будет его сбыть. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.

Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице у магазина или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваше транспортное средство похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где это случилось. Незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых. Это поможет полиции в раскрытии преступления.