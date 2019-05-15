Происшествия

15,9 тонн китайских рыбных консервов не допустили к ввозу на «Шумилкино»

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-эстонском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» запрещен ввоз 15,9 тонн рыбных консервов «Тунец для салатов в растительном масле» и «Тунец измельченный в собственном соку». Рыбные консервы, произведенные китайским предприятием, перевозились автомобильным транспортом из Латвии в Псковскую область.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, при ввозе товара на территорию Российской Федерации было нарушено указание Россельхознадзора, выразившееся в отсутствии предварительного уведомления государственной ветеринарной службы Латвии о поставке рыбных консервов из Китая, следующих транзитом через порт Риги. Кроме того, инспекторы Управления не обнаружили копию необходимого ветеринарного документа, выданного страной-членом Европейского союза, из которой груз покидает территорию ЕС.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.