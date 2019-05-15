Происшествия

Гражданин Узбекистана осужден за изнасилование великолучанки

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданин Республики Узбекистан У. 1998 года рождения, по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, приговором Великолукского городского суда гражданин У. признан виновным в совершении вышеуказанного преступления.

В ходе расследования установлено, что 29 октября 2018 года в ночное время, около дома № 15 по улице К.Зверева в городе Великие Луки 20-летний гражданин Республики Узбекистан с применением насилия и с угрозой применения насилия совершил в отношении жительницы города Великие Луки насильственные действия сексуального характера.

Судом гражданину У. за совершенные преступления назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.