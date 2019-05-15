Происшествия

Жителя Бежаницкого района будут судить за микрозайм, который он оформил на жену в тайне от нее

Прокуратурой города Великие Луки утвержден обвинительный акт и направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего жителя Бежаницкого района в совершении мошенничества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе дознания было установлено, что в январе 2018 года данный гражданин, проживая на территории города Великие Луки и испытывая финансовые трудности, после получения отказа в предоставлении ему микрозайма в ООО МФК «СМСФИНАНС», решил обманным путем похитить денежные средства, принадлежащие указанной микрофинансовой компании, предоставив для оформления займа персональные данные другого человека - своей жены, не осведомленной о его преступных намерениях.

Воспользовавшись отсутствием жены по месту жительства, с использованием ее паспорта и ноутбука, обвиняемый зашел на сайт микрофинансовой компании, где зарегистрировался от имени своей супруги, после чего собственноручно заполнил электронную форму – справку, умышленно указав в ней персональные данные своей супруги, то есть сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о личности фактического заемщика, обманув таким образом сотрудников ООО МФК «СМСФИНАНС», и подал заявку на оформление потребительского займа в сумме 8000 рублей на имя супруги. После чего на адрес электронной почты его супруги на сайте микрофинансовой компании был прислан договор потребительского займа на сумму 8000 рублей, со сроком возврата займа 30 дней, который он подписал с помощью смс-кода. На основании договора в феврале 2018 года денежные средства в сумме 8000 рублей данной кредитной компанией были переведены на указанную им в заявке банковскую карту, принадлежащую его супруге. Воспользовавшись ее отсутствием по месту жительства и имея в свободном доступе банковскую карту на имя супруги, данный гражданин, не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, снял с банковской карты поступившие с ООО МФК «СМСФИНАНС» денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, не предпринимая в дальнейшем каких-либо действий, направленных на погашение займа и процентов по нему, чем причинил указанной микрофинансовой компании материальный ущерб на сумму 11840 рублей.

После истечения 30-суточного срока после получения им займа, супруге данного гражданина от сотрудников микрофинансовой компании стало известно, что по ее паспортным данным оформлен займ, и образовалась просрочка по уплате суммы займа и процентов по нему. Гражданка обратилась в правоохранительный орган с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лица, оформившего займ от ее имени, что послужило поводом для проведения проверки и возбуждения уголовного дела.

Санкцией ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана) за совершение данного преступления предусмотрены альтернативные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 2 лет.