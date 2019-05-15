Происшествия

Опочанка украла у соседки-пенсионерки более 8 тыс. рублей и потратила их на продукты и алкоголь

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

Приговором Опочецкого районного суда она признана виновной в совершении преступления - кража.

В судебном заседании установлено, что 17 апреля 2019 женщина похитила у своей престарелой соседки часть пенсии в размере 8 800 рублей, которые та хранила под матрасом у себя дома.

После совершения кражи подсудимая распорядилась похищенным по своему усмотрению, успев потратить часть денежных средств на приобретение продуктов и алкоголя.

С учетом позиции государственного обвинителя суд и назначил подсудимой наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.