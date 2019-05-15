Происшествия

Великолукская полиция установила подозреваемых в краже инструментов, аккумулятора, ноутбука и мобильника

В Великих Луках полиция установила местных жителей, подозреваемых в кражах: инструментов, аккумулятора, ноутбука и мобильника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

По имеющимся данным, в городе на Ловати, в ночь на 23 мая, неизвестный проник на территорию организации по улице Пушкина. И из стоявшей здесь незакрытой автомашины «ВАЗ - 21053» похитил сумку с инструментами, а также снял аккумулятор, после чего скрылся. Причиненный ущерб устанавливается.

В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый по «горячим следам» установлен. Это - 26-летний безработный, ранее судимый великолучанин. Ведется проверка. Устанавливается причастность этого горожанина и к другим подобным противоправным деяниям.

Здесь же, в Великих Луках, в период с конца апреля по май текущего года, из квартиры по улице Ботвина свободным доступом был похищен ноутбук, принадлежащий 21-летней девушке. Она обратилась за помощью в ОМВД России по Великим Лукам. Полицией установлен подозреваемый в совершении данной кражи. Им оказался знакомый потерпевшей - безработный, судимый великолучанин 1999 года рождения. Выяснилось, что похищенный ноутбук он успел уже сбыть. Возбуждено уголовное дело.

А днем 22 мая на детской площадке по проспекту Гагарина в Великих Луках у школьника, 2006 года рождения, незнакомый мужчина совершил кражу мобильного телефона. В настоящее время личность его установлена. Это - 32-летний не работающий, судимый гражданин без определенного места жительства. Ведется его розыск.