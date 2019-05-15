Происшествия

В Пскове женщина расплатилась фальшивой пятитысячной купюрой

В областном центре обнаружена пятитысячная купюра с признаками подделки. Фальшивый денежный знак был выявлен 23 мая в местном финансовом учреждении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся сведениям, в Пскове подделка поступила от одной горожанки средних лет.

В этой связи напоминаем об алгоритме действий при выявлении поддельных денежных знаков.