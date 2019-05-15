Происшествия

32-летняя псковичка похитила их магазина коньяк, продукты питания и решетку для мангала

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали псковичку, подозреваемую в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.



24 мая около 22 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 32 –летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала коньяк, продукты питания и решетку для мангала. Сумма ущерба составила 4500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.