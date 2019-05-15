Происшествия

За выходные в Псковской области зафиксировано 5 пожаров

В субботу, 25 мая, в 19.11 поступил сигнал о возгорании в Псковском районе в садоводчестве «Сады Высоцкое». На одном из дачных участков изнутри полностью выгорела баня. Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при установке печного оборудования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на участке спасено две жилых постройки.

В этот же день в 18.52 в городе Порхове загорелось складское помещение на улице Урицкой. В результате пожара обуглены 3 деревянные двери, само здание закопчено по всей площади. В ГУ МЧС России по Псковской области заявили, что причиной возгорания является поджог.

Также в 19.43 в городе Великие Луки загорелся жилой дом на улице Гастелло. В результате пожара кровля дома выгорела по всей площади изнутри. Предположительная причина пожара короткое замыкание электропроводки внутри дома. Сам дом и хозяйственные постройки удалось спасти.

Вчера, 26 мая, в 17.01 в Пскове на техническом этаже многоэтажного жилого дома на улице Красноармейской загорелся мусор. Пожар охватил площадь в 10 квадратных метров. Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В поселке Бежаницы в 19.42, в этот же день, горел сарай. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в сарае. Пожарным удалось спасти жилой дом и гараж.

Лесных пожаров за выходные не зафиксировано.