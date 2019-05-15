Происшествия

В Псковской области на выходных выявлены несколько нетрезвых водителей

В Пскове, Великих Луках и Печорах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове 26 мая около 14 часов у дома на улице Советской стражи порядка остановили автомобиль «Ауди-80». Оказалось, что иномаркой управлял находившийся в нетрезвом виде пскович, 1985 года рождения.

В Великих Луках вечером 24 мая по проспекту Гагарина на автомашине «Хонда» следовала горожанка, 1973 года рождения, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Печорах в дневное время 24 мая у дома по улице Пограничной полицейские остановили 29-летнего местного жителя, который ехал на мопеде, находясь в нетрезвом виде. Здесь же в Печорах ночью 26 мая на улице Мелиораторов полицейские остановили иномарку «Ауди А-6», которой управлял нетрезвый 24-летний молодой человек. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.