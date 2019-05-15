Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выбираем текстильные тапочки
Господдержка бизнеса
Титан Моглинского разлома
производство пэт-гранул от и до
Первый светский вечер в Пскове
Samsung Galaxy за вкусные покупки
мечта, ставшая явью
Стань волонтером!
О неравном бое с пармезаном
Опасны ли суперджеты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 15.05.2019 10:240 Псковский военнослужащий, по вине которого подчиненный выпрыгнул из окна и сломал ногу, получил штраф 20 тыс. рублей 27.05.2019 12:000 В Псковской области полиция с помощью специально обученных собак искала воров 27.05.2019 11:230 В Великих Луках за выходные украли мобильник и продающийся на витрине ноутбук 27.05.2019 11:070 В Псковской области на выходных выявлены несколько нетрезвых водителей 27.05.2019 10:530 В Новосокольническом районе судимый вор получил срок за кражу у 90-летнего пенсионера 70 тысяч рублей 27.05.2019 10:050 За выходные в Псковской области зафиксировано 5 пожаров
 
 
 
Самое популярное 24.05.2019 08:211 Гражданин Узбекистана осужден за изнасилование великолучанки 26.05.2019 10:007 ПЛН-ТВ: Псков без Ивана Цецерского 25.05.2019 18:300 В воскресенье в Пскове будет ограничено движение в связи с Велопарадом 24.05.2019 14:403 Последний звонок прозвучал сегодня для псковских выпускников 24.05.2019 08:151 «Последний звонок» сегодня прозвенит для псковских старшеклассников
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Псковской области на выходных выявлены несколько нетрезвых водителей

27.05.2019 11:07|ПсковКомментариев: 0

В Пскове, Великих Луках и Печорах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове 26 мая около 14 часов у дома на улице Советской стражи порядка остановили автомобиль «Ауди-80». Оказалось, что иномаркой  управлял находившийся в нетрезвом виде пскович, 1985 года рождения.

В Великих Луках вечером 24 мая по проспекту Гагарина на автомашине «Хонда» следовала горожанка, 1973 года рождения, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Печорах в дневное время 24 мая у дома по улице Пограничной полицейские остановили 29-летнего местного жителя, который ехал на мопеде, находясь в нетрезвом виде. Здесь же в Печорах ночью 26 мая на улице Мелиораторов полицейские остановили иномарку «Ауди А-6», которой управлял нетрезвый 24-летний молодой человек. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются  к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 390 человек
27.05.2019, 12:090 1 июня дети могут посетить аквапарк «Акваполис» бесплатно 27.05.2019, 12:080 В деревне Доможирка Гдовского района ведется реконструкция храма Святой Троицы 27.05.2019, 12:000 В Псковской области полиция с помощью специально обученных собак искала воров 27.05.2019, 11:530 Победители предварительного голосования станут кандидатами от «Единой России» на сентябрьских выборах
27.05.2019, 11:420 В Пскове участники рейда направили 2 представителей несовершеннолетних детей к наркологу 27.05.2019, 11:410 Что такое  публичная кадастровая карта? 27.05.2019, 11:300 «Постскриптум»: Уход Ивана Цецерского, праймериз «Единой России» и 5-летие санкций 27.05.2019, 11:230 В Великих Луках за выходные украли мобильник и продающийся на витрине ноутбук
27.05.2019, 11:180 Псковские пенсионеры отправятся в Киров на 9-й Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью 27.05.2019, 11:130 Устанавливается местонахождение пропавшего великолучанина 27.05.2019, 11:070 В Псковской области на выходных выявлены несколько нетрезвых водителей 27.05.2019, 11:020 Николай Рассадин станет гостем программы «Гайд-парк»
27.05.2019, 10:530 В Новосокольническом районе судимый вор получил срок за кражу у 90-летнего пенсионера 70 тысяч рублей 27.05.2019, 10:520 Александр Котов: Выбор кандидата от «Единой России» для выдвижения в Великолукскую гордуму был оправдан 27.05.2019, 10:400 Семь шедевров из коллекции Эрмитажа ожили в спектакле «Живые картины», показанном в Пскове. ФОТО 27.05.2019, 10:351 Замкомандира 104-го полка 76-й дивизии лишился доступа к гостайне из-за загранпоездок
27.05.2019, 10:310 Стало известно, куда россияне летают без обратного билета 27.05.2019, 10:070 Социальный приют в деревне Пожеревицы посетили сотрудники прокуратуры и полиции накануне Дня защиты детей 27.05.2019, 10:050 За выходные в Псковской области зафиксировано 5 пожаров 27.05.2019, 09:560 Таксистам хотят запретить работать сверх нормы
27.05.2019, 09:500 Петербургские актеры с особыми потребностями поделились собственными сказочными историями с псковским зрителем. ФОТО 27.05.2019, 09:340 В Великих Луках пройдет премьера спектакля «Человек из Подольска» 27.05.2019, 09:034 Медведев: «Единая Россия» обновляется, в партию приходит молодежь 27.05.2019, 08:511 Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
27.05.2019, 08:370 Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке 27.05.2019, 08:251 Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан 27.05.2019, 08:140 Минобороны может ужесточить процедуру прохождения медкомиссии 27.05.2019, 07:592 Чиновники смогут получать надбавки за наставничество
27.05.2019, 07:213 Большинство голосов на допвыборах депутата Великолукской гордумы получила Елена Чернозубова 26.05.2019, 23:300 Канадцы проиграли финнам в финале чемпионата мира по хоккею 26.05.2019, 22:110 В Пскове пройдет акция «День пешком» 26.05.2019, 21:520 Барабанщики на Невском проспекте установили мировой рекорд, исполнив самое массовое крещендо
26.05.2019, 21:330 Избиратели помогли «Единой России» определить кандидата на выборах главы Дновского района 26.05.2019, 21:300 Сергей Мезенцев набрал более 80% голосов на предварительном голосовании «Единой России» в Новоржевском районе 26.05.2019, 21:240 На предварительном голосовании в Усвятском районе большинство избирателей поддержали Дмитрия Петрова 26.05.2019, 21:230 Всемирная организация здравоохранения признала болезнями переутомление и игровое расстройство
26.05.2019, 21:210 Победителем предварительного голосования по выборам главы Пушкиногорского района стал Александр Баранов 26.05.2019, 21:170 Сергей Михеев побеждает на предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Бежаницкого района 26.05.2019, 21:1310 Будущего кандидата от «Единой России» в гордуму выбрали псковичи 26.05.2019, 21:062 Иван Штылин опередил соперников на предварительном голосовании «Единой России» в Пустошкинском районе
26.05.2019, 20:580 Полистовскому заповеднику исполнилось 25 лет 26.05.2019, 20:352 В Псковской области завершилось предварительное голосование «Единой России» 26.05.2019, 20:070 Голосование на допвыборах депутата Великолукской городской Думы завершилось 26.05.2019, 19:551 Сборная России заняла третье место на чемпионате мира по хоккею
26.05.2019, 19:277 Губернатор Псковской области вновь завоевал «Хрустальный пистолет» 26.05.2019, 18:560 В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26.05.2019, 18:274 Почти 2600 псковичей помогли «Единой России» определиться с кандидатами на выборах 26.05.2019, 18:200 К 18 часам явка на допвыборах в Великих Луках 12,16%
26.05.2019, 18:050 «Псков-747» проиграл «Велесу» в последнем домашнем матче сезона 26.05.2019, 17:586 В Пскове прошел велопарад 26.05.2019, 17:291 Аркадий Мурылев поздравил предпринимателей с наступающим праздником 26.05.2019, 17:000 Великолукский автобус принял участие в международном параде ретро техники
26.05.2019, 16:340 Посетители псковской библиотеки в Овсище приступили к встрече Ганзейских дней 26.05.2019, 16:041 Неравнодушные великолучане спасли ежа со стаканчиком на голове 26.05.2019, 15:351 Явка на предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области приблизилась к 4% 26.05.2019, 15:300 На 15 часов явка на допвыборах депутата Великолукской городской Думы составила 10,21%
26.05.2019, 15:240 Елена Даньшова: Участие в выборах - это проявление гражданской и личной позиции 26.05.2019, 14:150 В «Михайловском» объявили итоги конкурса «С днем рождения, Александр Сергеевич!» 26.05.2019, 13:440 Псков-747 сегодня сыграет последний домашний матч 26.05.2019, 13:123 Вера Емельянова сделала выбор на предварительном голосовании «Единой России» в Пскове
26.05.2019, 12:560 Школа безопасности «Стоп Угроза» для детей начала свою работу в Пскове 26.05.2019, 12:291 В предварительном голосовании «Единой России» к полудню приняли участие около 1400 человек 26.05.2019, 12:290 Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля 26.05.2019, 12:280 Руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме не пропустил предварительное голосование
26.05.2019, 12:240 7, 86% избирателей уже проголосовали на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы 26.05.2019, 12:012 Анатолий Тиханов пришел на предварительное голосование «Единой России» 26.05.2019, 11:540 Состоялся VII Кубок Псковской области по тяжелой атлетике 26.05.2019, 11:230 В Великих Луках прошел ежегодный велопарад
26.05.2019, 10:591 Более 600 жителей Псковской области проголосовали за будущих кандидатов от «Единой России» на сентябрьских выборах 26.05.2019, 10:300 Объявлена явка на 10 часов на дополнительных выборах депутата Великолукской Гордумы 26.05.2019, 10:140 Александр Братчиков принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в гордуму 26.05.2019, 10:007 ПЛН-ТВ: Псков без Ивана Цецерского
26.05.2019, 09:300 Прекрасная жизнь: концерт «Воздух джаз» завершил фестиваль «Другое искусство» в Пскове 26.05.2019, 08:580 Начались дополнительные выборы депутата Великолукской городской Думы по округу №14 26.05.2019, 08:200 Единый день предварительного голосования проводится в Псковской области 26 мая 25.05.2019, 22:171 Уникальная выставка ПсковГУ обратила внимание на историю предпринимательства
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.