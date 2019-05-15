Происшествия

В Псковской области полиция с помощью специально обученных собак искала воров

В Псковской области полицейские зафиксировали перед выходными кражу электросамовара, аккумулятора, электродрели, грабель, молотков, корзин, ведра и кошелька, в котором была банковская карта и 8 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Так, в Острове, в период 22 по 24 мая, из дачного дома по улице Клавы Назаровой путем выставления оконной рамы похищены электросамовар, аккумулятор, электродрель и другое имущество. Ущерб устанавливается. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскной собаки, установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении данного хищения. Это 24-летний безработный судимый горожанин. Часть похищенного - изъята. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Скрипово Порховского района, днем 23 мая, из дома путем проникновения через незапертую дверь похищены грабли, молотки, металлические корзины, ведра. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией применялась служебно-розыскная собака. В настоящее время в этой краже подозреваются двое ранее судимых, безработных местных жителей - 47-летння женщина и 36-летний мужчина. Они дали признательные показания. Похищенное изъято. Проводится проверка.

В Порхове же, утром 24 мая, в местном магазине у гражданки из сумки свободным доступом был похищен кошелек с банковской картой и деньгами в сумме 8 тысяч рублей. В этой краже подозревается безработная жительница Порховского района, 1990 года рождения. Часть похищенного - изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.