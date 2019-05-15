Происшествия

Электрический насос и моторное масло похитила девушка из магазина в Опочке

В Опочке росгвардейцы задержали девушку, подозреваемую в хищении из магазина. 25 мая около 18 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте, магазине на улице Механизаторов, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала электрический насос и моторное масло. Сумма ущерба составила 1500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.