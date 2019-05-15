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В пыталовском лесу задержали выходцев из Западной Азии при попытке перейти границу

28.05.2019 09:13|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, четверых граждан одной из стран Западной Азии задержали в лесу в Пыталовском районе в нескольких сотнях метров от государственной границы.

За совершенные правонарушения решением Пыталовского районного суда иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы страны.

Пограничное управление обращает внимание жителей и гостей нашего региона на то, что за незаконное пересечение границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок вплоть до 6 лет.

 

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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