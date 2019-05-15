Происшествия

В пыталовском лесу задержали выходцев из Западной Азии при попытке перейти границу

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, четверых граждан одной из стран Западной Азии задержали в лесу в Пыталовском районе в нескольких сотнях метров от государственной границы.

За совершенные правонарушения решением Пыталовского районного суда иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы страны.

Пограничное управление обращает внимание жителей и гостей нашего региона на то, что за незаконное пересечение границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок вплоть до 6 лет.