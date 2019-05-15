Происшествия

Вандалы сломали несколько опор для отдыха в «Сквере павших борцов» в Пскове

Вандалы сломали несколько опор для отдыха, установленных в «Сквере павших борцов» в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот факт выяснился в ходе контрольного выезда главы администрации города Пскова Александра Братчикова. Выезд проводился для проверки устранения дефектов, допущенных в ходе реконструкции улиц Свердлова, Калинина и «Сквера павших борцов».

По словам подрядчика, эти опоры установили в декабре, и ломают их уже не в первый раз.

Отметим, Александр Братчиков еще до того, как были обнаружены сломанные опоры, предложил заменить их на скамейки.