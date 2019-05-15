Происшествия

Житель Дедович осужден за избиение 8 марта женщины стулом

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором мирового судьи судебного участка №4 Дедовичского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что 8 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения телесных повреждений, взял стул и, используя его в качестве оружия, нанес потерпевшей не менее одного удара в область ее головы, рук и ног.

В результате умышленных действий потерпевшей причинено телесное повреждение – рана затылочной области слева, кровоподтек и ушиб мягких тканей левой кисти, ушиб мягких тканей левого коленного сустава, которые причинили легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.