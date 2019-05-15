Происшествия

Предприниматель из Дновского района оштрафована на 20 тыс. рублей за нарушение санитарных норм при продаже мясной продукции

По требованию прокурора Дновского района индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения федерального законодательства организациями торговли и общественного питания, в том числе реализующими свою продукцию на ярмарках выходного дня и объектах придорожного сервиса, при продаже мясной продукции в отсутствие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, прокуратурой района совместно со специалистом управления Роспотребнадзора Псковской области осуществлена проверка ИП. Проверка проведена в части соблюдения норм законодательства при реализации указанными предпринимателями мясной продукции на территории МУП «Дновский районный рынок».

В ходе проверки в деятельности выявлены нарушения норм СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».

В этой связи материалы проверки в отношении ИП направлены в управление Роспотребнадзора Псковской области, по результатам рассмотрения которых ИП о привлечена к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.