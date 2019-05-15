Происшествия

Великолучанин поверил в выигрыш автомобиля и перевел мошенникам более 10 тыс. рублей

26 мая жителю Великих Лук 1968 года рождения пришло сообщение с сайта о том, что он выиграл автомобиль. После этого гражданин прошел по ссылке, указанной в сообщении, затем позвонил по указанному номеру. По телефону ему ответил неизвестный, который подтвердил выигрыш и сообщил, что необходимо внести часть стоимости автомобиля для получения прибыли.



Как сообщили Псковской Ленте новостей в полиции города, доверчивый великолучанин перевел незнакомцу 10 500 рублей. После чего с ним перестали выходить на связь.