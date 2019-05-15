Происшествия

Псковский Россельхознадзор вернул 20 тонн сухого молока в Республику Беларусь

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок запрещен ввоз 20 тонн белорусского сухого обезжиренного молока, произведенного филиалом ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» - «Сморгонские молочные продукты». Груз следовал автомобильным транспортом из города Сморгонь Республики Беларусь в Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий инспекторы Управления выявили нарушение указания Россельхознадзора: отсутствие документов, которые должны были поступить от государственной ветеринарной службы Республики Казахстан и подтвердить принятие 20 тонн сухого молока на территории Казахстана.

Перемещение сухого молока по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате товара в Республику Беларусь.